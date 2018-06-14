Юристи та активісти вважають, що нові правила для дронів можуть завадити антикорупційним розслідуванням

На думку Масі Найєма, нові правила порушують Конституцію України.

Активісти та юристи вважають, що обмеження використання безпілотників може завадити антикорупційним розслідуванням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили під час прес-конференції.

За словами активіста «Автомайдану» Олега Пушака, його організація займається антикорупційною діяльністю, й одним з важливих інструментів у її роботі є використання безпілотників, за допомогою яких, після дослідження інформації про майно у деклараціях та відкритих реєстрах, ведуться зйомки маєтків чиновників.

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«За декілька років роботи у нас відзнято вже близько 600 будинків прокурорів, суддів і так далі. Коли я прочитав нові правила користування дронами, то я зрозумів, що наша робота буде призупинена найближчим часом. Тому що знімати з такими правилами по всій Україні, як ми робимо… буде просто неможливо», - сказав він.

У свою чергу юрист Інституту масової інформації Алі Сафаров висловив думку, що заборона для журналіста використовувати дрон так само є втручанням в його діяльність.

«В даному випадку риторика щодо безпеки здійснюється маніпулятивно і перекручує поняття», - сказав він.

Як наголосив Сафаров, відповідальність за можливі шкідливі наслідки польоту дрона існує й зараз, без запропонованого Державною авіаційною службою Тимчасового порядку використання повітряного простору України.

Юрист зауважив, що Тимчасовий порядок ухвалений таким чином, що оскаржити його в порядку адміністративного судочинства як нормативно-правовий акт, який не відповідає Конституції та законам України, не можна, оскільки він «не прийнятий відповідно до передбаченої законом процедури».

«Внаслідок чого у нас зараз виникає проблемна ситуація, що застосування законодавства, цього порядку і притягнення до відповідальності може бути використане не з метою забезпечення безпеки, а з метою, зокрема припинення антикорупційних розслідувань», - наголосив Сафаров.

Він висловив сподівання, що найближчим часом запропований порядок використання безпілотників буде замінений і враховуватиме вимоги громадськості.

На думку юриста Масі Найєма, мета нових правил – «не врегулювати повітряний простір, а за допомогою цих правил обмежити певні права розслідувачів».

За його словами, в правилах «жодного слова не сказано про військових розвідників». «Ввести зміни, щоб можна було літати безпілотними апаратами, у Статут Збройних сил неможливо. Додатково ще обмежити їх цими правилами, - тоді можна через «ДНР» і «ЛНР» подавати в суди на наших безпілотників, що вони порушують закон України», - заявив він.

Як зауважив Найєм, наскільки йому відомо, відповідні правила ще не подані до Міністерства юстиції. «Згідно з порядком, ці правила і не можуть бути зареєстровані в Мін’юсті, тому що вони порушують Конституцію України», - сказав він і додав, що правила також порушують Конвенцію про захист прав людини та основоположні свободи.

Голова Всеукраїнської федерації власників безпілотників Тарас Трояк наголосив, що ці правила зараз не є дійсними. «Навіть оскаржити їх не можна. Їх слід трактувати як просто рекомендацію та бажання окремих чиновників Державіаслужби та «Украероруху», - сказав він і додав, що водночас власникам безпілотників говорять, що вони все ж мають подавати заявки на польоти.

Трояк висловив сподівання, що на засіданні робочої групи 19 червня за участю міністра інфраструктури запропоновані правила щодо БПЛА буде призупинено або скасовано.

Як заявив Трояк, за останні 5 років в Україні було продано понад 50 тисяч безпілотників.

Крім того, юристи наголосили, що на сьогодні правоохоронці не мають права за цими правилами вилучати безпілотники чи відео з них.

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Як повідомляв УНІАН, у Тимчасовому порядку використання повітряного простору України, оприлюдненому на сайті Державіаслужби 1 червня, йдеться, що польоти дистанційно пілотованого повітряного судна масою до 2 кг включно виконуються без подання заявок та отримання дозволів за дотримання низки умов.

Серед умов, зокрема те, що польоти виконуються тільки вдень і без перетину державного кордону; польоти виконуються не ближче 5 км від зовнішніх меж злітно-посадкових смуг та руліжних доріжок аеродромів і вертодромів, або не ближче 3 км від зовнішніх меж злітно-посадкової смуги.

Водночас польоти не виконуються, зокрема над дорогами державного значення; центральними вулицями міст, селищ міського типу та сіл; залізними дорогами державного і регіонального значення; місцями аварій та катастроф; установами виконання покарань та слідчими ізоляторами.

Також польоти забороняються над об’єктами, які визначені Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України, Національною поліцією, Національною гвардією, Управлінням державної охорони, іншими військовими формуваннями і правоохоронними структурами, утвореними відповідно до законів України, та відносно яких здійснюється охорона.

Польоти також не виконуються у зонах поліцейських/антитерористичних/спеціальних операцій (крім задіяних у цих операціях); зонах, визначених для забезпечення безпеки осіб, відносно яких здійснюється державна охорона.

Максимальна висота польоту - не вище 50 м над рівнем земної (водної) поверхні і лише за умов візуальної видимості ДППС зовнішнім пілотом. Швидкість польоту має становити не більше 160 км/год.

Польоти виконуються не ближче 30 м від іншої особи, яка не пов’язана з виконанням цих польотів; не ближче 50 м від груп людей до 12 осіб, які перебувають поза межами приміщень, тварин, транспорту, кораблів, човнів, об’єктів приватної власності; не ближче 150 м від груп людей кількістю понад 12 осіб, які перебувають за межами приміщень, та від районів забудов багатоповерховими житловими будинками, а також над зазначеними групами та районами.