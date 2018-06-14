Побиття сина Шуфрича: підозрювані розповіли журналістам свою версію подій

Підозрювані у нападі на сина депутата стверджують, що він та його друзі вели себе неадекватно.

Підозрювані у побитті сина нардепа Нестора Шуфрича Олександра стверджують, що він сам спровокував конфлікт і першим разом з двома своїми товаришами напав на ветерана АТО, старшого лейтенанта Нацгвардії Максима Подика.

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Думку компанії, яку звинувачують у нападі на Олександра Шуфрича, наводить видання «КРАПКА».

Так, менеджер Дмитро Чабанюк розповів, що в той вечір (з 12 на 13 травня) компанія зібралася у столичному ресторані «Солом'янська броварня», аби відзначити його день народження.

Вітали Чабанюка близько десяти осіб. Конфлікт стався тоді, коли більшість його друзів вже роз'їхалися по домівках. Друг Чабанюка – старший лейтенант НГУ Максим Подик – вийшов на вулицю проводити знайому, а потім вирішив перевірити повідомлення на мобільному. Офіцер відійшов від ганку ресторану і по дорозі випадково зіткнувся плечем з Олександром Шуфричем.

«Я сказав йому: «Друже, будь акуратнішим». А у відповідь почув мат. Після численних погроз на мою адресу син нардепа штовхнув мене в груди і відійшов... Я відступив на крок назад. Але тут на мене з кулаками накинувся голений хлопець і його товариш (пізніше я дізнався, що це були Павло Пенязь і Костянтин Довбня). Я інстинктивно почав захищатися, хоча пропустив кілька ударів у голову і усі деталі відновити не можу. Пригадую тільки, що Шуфрич вирішив обійти мене ззаду (чи то схопити хотів, чи то придушити), а я відмахнувся від нього і, ймовірно, поранив ремінцем від свого годинника. Моїх товаришів у той момент поруч не було. Вони спустилися пізніше і відвели мене в сторону», – розповів Подик.

За словами Олександра Шуфрича, на нього напали люди «з органів» (нібито, у них були такі звання, що поліцію краще не викликати). Але товариші Максима стверджують, що жодного відношення до МВС не мають: одні з них працюють програмістами, інші – менеджерами. А звання у Максима Подика не таке вже й високе, щоб патрульні могли побоюватися його впливу. Відзначається також, що осінь 2014 року Подік провів в АТО, в районі Маріуполя.

У матеріалі зазначається, що версія сина депутата не може не викликати запитань. Так, він стверджує, що його повалили на асфальт і били ногами. Але у нього після цього чомусь не залишилося навіть помітного синця на обличчі. Тільки шишка на лобі і невелика рвана рана в області верхньої щелепи. Крім цього, за словами Олександра Шуфрича, після того, як його друзі викликали поліцію, нападники одразу втекли. Хоча насправді вся компанія Максима Подика дозволила друзям сина нардепа сфотографувати себе на мобільні. Вони так само зробили відео, але прес-служба Нестора Шуфрича його не опублікувала.

«Зверніть увагу: усі учасники прес-конференції сина екс-"регіонала" стверджують, що на них напав один і той же чоловік. При цьому чомусь дуже туманно розповідають про «хуліганів», які нібито до нього приєдналися. Можливо, в конфлікті дійсно брав участь один Максим? Може бути, це на нього накинулися троє, але не розрахували сили?», – міркує адвокат Олександр Климчук.

Журналістам вдалося отримати відеозаписи, зроблені камерами спостереження ресторану. Хоча повністю відновити картину подій не можна навіть з їх допомогою, вони, як стверджується, дають зрозуміти, що Олександр Шуфрич не йшов від конфлікту, а провокував його.

Очевидно, що Максим Подик вийшов у двір один, без друзів. А конфлікт тривав всього пару хвилин (про це говорить таймер), після чого, судячи з відео, Олександр Шуфрич побіг до свого «кубіку», тримаючись рукою за щоку, і сховався в автомобілі. При цьому його ніхто не переслідував: друзі Максима увели ветерана з місця події.

За словами Подика, Шуфрич кинув своїх товаришів (один з яких ще лежав у нокауті на асфальті) і застрибнув у машину. Опинившись у безпеці, він продовжував лаяти атошника.

Більшість друзів Подика в цей час перебували в ресторані і далеко не відразу зрозуміли, що відбувається.

Айтішник Вадим Торколат, який проходить по справі як підозрюваний, каже, що спочатку взагалі намагався надати одному з потерпілих друзів Шуфрича допомогу.

«Ми святкували, танцювали, знайомилися з дівчатами, і тут хтось мені каже: «Внизу бійка!» Я пішов подивитися і побачив у дворі, праворуч від входу, людину без свідомості (це був потерпілий товариш Шуфрича Павло Пенязь. – ред.). Я нахилився над ним і спробував надати йому першу допомогу. В цей момент хтось ударив мене по спині і прокричав: «Ми вас посадимо!» Я обернувся і побачив незнайому людину з синцем під оком (пізніше я дізнався, що це був Костянтин Довбня). Я був не в курсі, що відбувається і намагався його напоумити: «За що мене садити? Я людину рятую!» Але у відповідь почув лише погрози», – зазначив він.

«Ці хлопці бігали, як заведені, чіплялися до кожного з нашої компанії, вели себе неадекватно навіть у присутності патрульних», – розповідає брат Вадима, інтернет-маркетолог Едурад Торколат.

В ту ніч його забрали в поліцію, хоча під час бійки його навіть не було в ресторані. Він купував сигарети в сусідньому магазині і повернувся, коли конфліктуючі сторони вже розійшлися.

Друзі Максима вважають, що Олександр Шуфрич і його компанія просто не встигли збагнути, хто конкретно "дав їм відсіч». Тому й «кидалися» на всіх.

Нагадаємо, в середині травня прес-служба нардепа від "Оппоблока" Нестора Шуфрича повідомила, що в ніч на 13 травня група невідомих побила його старшого сина Олександра в одному з ресторанів Києва. Олександру і його товаришам в результаті побиття були нанесені численні травми голови і тілесні ушкодження.

Стверджувалося, що нападники нібито представилися працівниками "органів", а до і після інциденту нібито погрожували "фізичною розправою" і "використанням службового становища" в разі звернення в МВС.