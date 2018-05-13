Представилися працівниками "органiв" і погрожували розправою: у Києві побили сина Шуфрича

Старший син Нестора Шуфрича та його товариші внаслідок побиття "отримали числені травми голови та тілесні ушкодження".

В ніч на 13 травня група невідомих осіб побила старшого сина нардепа від "Оппоблоку" Нестора Шуфрича Олександра в одному з ресторанів Києва.

Про це повідомила прес-служба Нестора Шуфрича на сторінці в Facebook.

"В ніч з 12 на 13 травня під час відвідування одного із ресторанних комплексів столиці старшому сину народного депутата Нестора Шуфрича Олександру та його товаришам внаслідок побиття групою невідомих осіб були нанесені числені травми голови та тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що нападники нібито представилися працівниками "органiв", а до і після інциденту нібито погрожували фізичною розправою й використанням службового становища у разі звернення до МВС

"На місце злочину прибув патрульний загін Солом'янського району. Був затриманий чоловік, попередньо причетний до інциденту та, з його слів, брат головного зачинщика побиття. Особу мало бути встановлено органами МВС після затримання", - повідомив Шуфрич.

За словами нардепа, його син та товариші Олександра внаслідок побиття "отримали числені травми голови та тілесні ушкодження".

"На даний момент вони знаходяться у стаціонарному відділенні однієї з приватних клінік, де їм надається необхідна медична допомога. Сину Нестора Шуфрича накладено шви на обличчя", - йдеться у повідомленні.

Також Шуфрич опублікував фото одного із затриманих учасників бійки та фотографії побитих.

Нагадаємо, 26 серпня 2017 року на вулиці Шота Руставелі в Києві молодший син народного депутата, Нестор Шуфрич-молодший, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, скоїв наїзд на 31-річного пішохода. Постраждалого з численними травмами госпіталізували.

У грудні 2017 року Нестора Шуфрича-молодшого, який збив у Києві людину, засудили до 1 року умовного покарання.