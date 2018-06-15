Валентин Резніченко: «Одночасно з новим будівництвом ми добудовуємо й те, до чого 20 років нікому не було діла»

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко повідомив сьогодні, що в даний час почалися останні приготування перед укладанням асфальту на добудовоному мосту на окружній дорозі навколо міста Дніпро. За два місяці з початку робіт вся конструкція моста вже зібрана.

Крім того, за словами губернатора, Дніпропетровська ОДА за цей час практично відновила всю документацію по об'їзній дорозі так, щоб її можна було добудувати до Південного мосту обласного центру.

«Цей міст, як і вся окружна, були кинуті «міцними господарниками». Тому одночасно з новим будівництвом, яке ми ведемо по всій області, ми добудовуємо і реконструюємо те, до чого пару десятків років нікому не було діла», - сказав Резніченко.

Міст на окружній до початку робіт

Міст на окружній зараз

Хід виконання робіт можна побачити на підготовленому ОДА відео.

«Дякую всім платникам податків Дніпропетровської області. Все, що ми будуємо - це сплачені вами податки і децентралізація влади, ініційована президентом Петром Порошенком», - зазначив Резніченко.

Нагадаємо, що бюджет області на 2018 рік передбачає рекордну суму, що виділяється на будівництво доріг - 1 млрд грн. У поточному році Дніпропетровська ОДА планує привести в порядок 130 доріг, зокрема, буде завершено оновлення всіх основних доріг в населених пунктах області. У наступному році Дніпропетровська ОДА має намір ремонтувати дороги між містами і селами, які тепер перебувають на балансі обладміністрації.

За останні три роки в Дніпропетровській області капітально відремонтовано близько 500 комунальних доріг і близько 70 км трас державного значення в криворізькому, донецькому, полтавському і запорізькому напрямках.