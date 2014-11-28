У Межигір'ї знайшли шахи, де фігура «короля» - Путін

Про це повідомив у своєму Twitter Павло Шеремет.

У резиденції Межигір'я знайшли шахи, де пішаки - Ясір Арафат, а Путін - король.Не відомо, чіпав їх Янукович pic.twitter.com/3pw7jnBJbB - Павло Шеремет (@pavelsheremet) November 28, 2014

Цікаво, що пішаки на шахівниці виконані у вигляді нині покійного лідера палестинців Ясіра Арафата.

Президент Росії Володимир Путін отримав "роль" короля - найважливішої фігури при грі в шахи.

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Роль королеви отримала Беназір Бхутто - прем'єр-міністр республіки Пакистан в 1988-1990 і 1993-1996 роках.

Раніше повідомлялося, що Вишгородський районний суд 29 жовтня 2014 року задовольнив позов прокуратури Київської області про повернення у державну власність 1,7688 га землі в урочищі «Межигір'я».