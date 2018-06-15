Від економного до елітного: скільки коштує відсвяткувати випускний в Києві (відео)

Відсвяткувати випускний в елітному ресторані Києва коштує близько 1200-1500 гривень з людини, а щоб заощадити випускники, в основному, вибирають майданчики за 500 гривень в годину.

Випускний у школах відбудеться 23 червня – це перша субота після закінчення ЗНО та оголошення результатів тестування. Більшість ресторанів столиці вже заброньовані, хоча за статистикою, випускників 2018 року набагато менше, ніж у попередні роки.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Відсвяткувати випускний в елітному ресторані Києва коштує близько 1200-1500 грн з людини, а щоб заощадити випускники, в основному, вибирають майданчики за 500 грн в годину.

Їжу туди можна приносити самим, як і придумувати розваги.

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За словами господарів таких закладів, алкоголь на випускний є завжди. Стежать за випускниками камери - адміністратор і охорона.

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