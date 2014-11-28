У ДР Конго звільнили 6 українських миротворців

Про це Радіо Свобода повідомив речник МЗС Євген Перебийніс.

«За повідомленням посольства України у Бельгії, усіх наших миротворців звільнено, це сталося ще вчора. Всі вони, весь особовий склад перебуває у розташуванні військової частини», – розповів Перебийніс. Подробиць він не навів.

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Раніше західні ЗМІ повідомляли про арешт шістьох миротворців – громадян України, які працюють у складі миротворчої місії ООН у Конго. За цими даними, поліція взяла їх під арешт, оскільки в їхній машині було знайдено кілька комплектів військової форми.