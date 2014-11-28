У Севастополі планують відключати світло за графіком

Про це повідомляє Крыммедиа.

Такі заходи пов'язані із обмеженням перетікання електропотужності з України до Криму до 650МВт. Це дозволить не допустити повного відключення світла на півострові. Графік вводиться за розпорядженням диспетчера підприємства «Крименерго».

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«Просимо всіх мешканців міста з розумінням поставитися до цієї ситуації в умовах непростого перехідного періоду і не використовувати без потреби електроприлади в побуті», - закликали в прес-службі.

З графіком можна ознайомитися на сайті компанії «Севастопольенерго».