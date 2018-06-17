“Марш рівності” у Києві завершився (фото, відео)

У заході взяло участь орієнтовно до трьох тисяч осіб.

В центрі Києва завершилася хода “Маршу рівності”.

Як передає кореспондент УНІАН, коли голова колони вже була біля входу станції метро “Льва Толстого”, її хвіст все ще знаходився ближче до парку Шевченка.

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Так, у заході взяло участь орієнтовно до трьох тисяч осіб.

Коли колона дійшла до метро, кілька противників акції стали в її голові, вигукували гасла, озвучуючи свою позицію проти цього заходу.

Натомість учасники “Маршу рівності” скандували гасла на захист “Права на кохання та вільне існування”.

Також учасники акції подякували поліції за їхню роботу під час заходу.

Після цього було оголошено, що акцію завершено і її учасники мають розходитися.

Зокрема, їм було запропоновано скористатися станцією метро “Льва Толстого” та автобусами.

Учасники “Маршу рівності” ще частково залишаються на площі Льва Толстого. Так, ще деякий час на платформі танцювали травесті-діви.

Наразі на місці проведення Маршу ще знаходиться буквально кілька десятків учасників акції.

Поліція все ще тримає щільне оточення довкола ділянки дороги, де завершилася акція.