У Донецьку ніч пройшла відносно спокійно

Як повідомляє сайт Донецької міськради, станом на 11.30 у Донецьку тихо.

Системи життєзабезпечення міста й громадський транспорт працюють у штатному режимі. Бригади ДТЕК «Донецькобленерго» і ДТЕК «ПЕМ-Енерговугілля» ведуть роботи з ремонту й заміни ліній електропередач та електрообладнання, пошкоджених внаслідок бойових дій.

28 листопада було відновлено електропостачання 3-х чотириповерхових будинків і будинків приватного сектора селища Абакумова в Кіровському районі, близько 100 будинків приватного сектора в Петровському районі, а також жителів Калінінського району в районі проспекту Дзержинського.

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