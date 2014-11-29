Міліція не охоронятиме концерти Ані Лорак – Аваков

За його словами, немає «ні статуту, ні закону, що говорили б про необхідність охороняти співачок, які відверто провокують суспільство», передає Радіо Свобода.

«Якщо в міської влади чи концертних організацій надалі вистачить розуму проводити такі свята «любові і миру», ігноруючи думку МВС, ми запропонуємо цим організацій самостійно, приватними компаніями, підтримувати порядок – і, з великою ймовірністю, нести відповідальність за Кримінальним кодексом за провокацію і організацію заворушень», – написав міністр у фейсбуці.

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Коментуючи заяву імпресаріо співачки, що вона не виключає можливості спрямувати частину зароблених коштів на доброчинність, Аваков наголосив: «Українській армії не потрібні її гроші, її гонорари і співчуття. Ми цілком впораємося без такого «доброчинства». Як не потрібні і її концерти, що «сіють любов і мир», а насправді піднімають каламуть і бійки, а не світло і любов. Не потрібні негідники, які грають на провокації навколо такого концерту. Ми обійдемося і без таких співачок, і без таких борців проти неї, і без чергових міліціонерів, які «не втрималися».

Крім того, міністр заявив, що ще не встановлена, але буде встановлена і буде відповідати особа, яка кинула вибуховий пакет в обличчя міліціонерові і «перетворила обличчя молодого солдата на розірвану криваву рану».

Він також повідомив, що вже ідентифікований і буде звільнений із органів внутрішніх справ міліціонер, який, «не стримавшись», ударив палицею чоловіка, який підняв руки вгору. Якщо потерпілий зафіксує свої травми і подасть звернення, проти міліціонера порушать і кримінальне провадження, пообіцяв Аваков.

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У середу й четвер під час концертів Ані Лорак у Києві сталися сутички з правоохоронцями супротивників співачки, яка відома своєю проросійською позицією і, зокрема, продовжує виступати в Росії, а також в окупованому Криму.