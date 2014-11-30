Сотні машин застрягли на Керченській переправі

Про це пише "Сегодня".

Зараз в порту "Кавказ" своєї черги на пором очікують 200 легкових а/м і 160 вантажних а/м. Крім того, на вантажний лінії чекають навантаження: в порту Новоросійськ - 318 вантажних а/м, у Слов'янську - 360 а/м, у Керченському морському торговому порту - 389 а/м.

Читайте такожПотужний шторм може заблокувати Керченську переправу на 5 днів

"В даний момент на Керченській переправі курсують 4 пороми - "Йонас" та "Олімпіада", "Глюкофілоуса", "Крим". Погода штатна, вітер до 10 м/с", - повідомляє "Єдина транспортна дирекція" РФ.