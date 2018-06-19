"Афганці" перекрили дорогу біля Ради: МВС попередило про ускладнення руху у центрі Києва (фото, відео)

10:09, 19 червня 2018
Суспільство
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У МВС закликають водіїв врахувати цю обставину / фото twitter.com/MVS_UA

Про це у своєму Twitter повідомив народний депутат Олексій Рябчін.

МВС України у своєму Twitter уточнює, що в урядовому кварталі столиці наразі ускладнено рух транспорту через проведення акції.

«Обирайте маршрут із урахуванням цієї інформації, аби уникнути заторів», – закликали у МВС.

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Теги: #Київ#афганці