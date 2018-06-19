"Афганці" перекрили дорогу біля Ради: МВС попередило про ускладнення руху у центрі Києва (фото, відео)
10:09, 19 червня 2018Суспільство
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В урядовому кварталі столиці наразі ускладнено рух транспорту через проведення акції.
У МВС закликають водіїв врахувати цю обставину / фото twitter.com/MVS_UA
Ветерани Афганістану перекрили столичну вулицю Грушевського, висуваючи до влади соціальні вимоги.
Про це у своєму Twitter повідомив народний депутат Олексій Рябчін.
Ветерани Афганістану перекрили Грушевського висуваючи до влади соціальні вимоги. pic.twitter.com/24cquuotOj— Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 19 червня 2018 р.
МВС України у своєму Twitter уточнює, що в урядовому кварталі столиці наразі ускладнено рух транспорту через проведення акції.
«Обирайте маршрут із урахуванням цієї інформації, аби уникнути заторів», – закликали у МВС.
УВАГА❗️— МВС України (@MVS_UA) 19 червня 2018 р.
В урядовому кварталі столиці наразі ускладнено рух транспорту 🚗 через проведення акції.
Обирайте маршрут із урахуванням цієї інформації, аби уникнути заторів. pic.twitter.com/9we4PCUMvt
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