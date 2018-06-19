"Афганці" перекрили дорогу біля Ради: МВС попередило про ускладнення руху у центрі Києва (фото, відео)

В урядовому кварталі столиці наразі ускладнено рух транспорту через проведення акції.

Ветерани Афганістану перекрили столичну вулицю Грушевського, висуваючи до влади соціальні вимоги.

Про це у своєму Twitter повідомив народний депутат Олексій Рябчін.

Ветерани Афганістану перекрили Грушевського висуваючи до влади соціальні вимоги. pic.twitter.com/24cquuotOj — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) 19 червня 2018 р.

МВС України у своєму Twitter уточнює, що в урядовому кварталі столиці наразі ускладнено рух транспорту через проведення акції.

«Обирайте маршрут із урахуванням цієї інформації, аби уникнути заторів», – закликали у МВС.