Терористи обстріляли Кіровський район Донецька
02:40, 01 грудня 2014Суспільство
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Артилерійському обстрілу піддався мікрорайон Текстильник в Кіровському районі Донецька ввечері 30 листопада.
vk.com/donetsk
Про це «ОстроВу» повідомили очевидці.
«Пожежа біля будинків по вулиці Терешкової. У будинках повилітали вікна. Людей просять відійти на безпечну відстань», - кажуть вони.
За попередньою інформацією очевидців, в результаті обстрілу пошкоджені два будинки. Донеччани повідомляють, що один із снарядів потрапив в квартиру.
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У соцмережах жителі міста називають конкретні адреси постраждалих будинків.
«По вул. Терешкової, 20 горить м/автобус у дворі, вул. Терешкової,29 пряме попадання, горить будинок, вул. Жарикова,25 1 під'їзд, 6 поверх - потрапляння», - пишуть донеччани.
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