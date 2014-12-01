Терористи обстріляли Кіровський район Донецька

Про це «ОстроВу» повідомили очевидці.

«Пожежа біля будинків по вулиці Терешкової. У будинках повилітали вікна. Людей просять відійти на безпечну відстань», - кажуть вони.

За попередньою інформацією очевидців, в результаті обстрілу пошкоджені два будинки. Донеччани повідомляють, що один із снарядів потрапив в квартиру.

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У соцмережах жителі міста називають конкретні адреси постраждалих будинків.

«По вул. Терешкової, 20 горить м/автобус у дворі, вул. Терешкової,29 пряме попадання, горить будинок, вул. Жарикова,25 1 під'їзд, 6 поверх - потрапляння», - пишуть донеччани.