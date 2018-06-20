На Луганщині українці відкривають власні прибуткові бізнеси - ЗМІ

Засоби на стартовий капітал українці отримують через міжнародні благодійні організації.

Приклади відкриття власної прибуткової справи в Україні, як альтернативи виїзду за кордон на низькокваліфіковану роботу, надають журналісти. При цьому засоби на стартовий капітал українці отримують через міжнародні благодійні організації.

Згідно інформації журналістів, всім хто відкрив власний бізнес, в тому числі і на єврогранти, потрібні співробітники. Найбільший попит наразі спостерігається на машиністів та трактористів, є місця для управлінців, передає 24.

В матеріалі надавалися приклади двох українців, які почали свій бізнес в Україні. Один з них агроном Юрій Талага з Луганщини організував власну справу – разом з працівниками займається ремонтом та утепленням фасадів.

"Ремонтими роботами Юрій займається давно. Їздив по всій країні. Відколи в Україні почалася війна, став на захист батьківщини. Повернувся в рідний Старобільськ та зайнявся улюбленою справою. А крім аграрної справи та будівельного бізнесу – він займається прокатом ремонтного обладнання. Найсучасніше – закупив на європейські гроші, отримані за створення бізнес-проекту", – мовиться у сюжеті.

Другий, Олександр Трощий організував в Старобільську власну СТО. Працівників найняв через центр зайнятості.

"Усі, хто прийшов в центр зайнятості, мають можливість ознайомитися на інформаційному стенді з переліком міжнародних благодійних організацій, які надають гранти для підприємницької діяльності. Це реальні позитивні приклади, коли люди зверталися до міжнародних проектів, писали бізнес-гранти та отримували гроші на відкриття власної справи", – говорить заступник директора Старобільського районного центру зайнятості Світлана Решетняк.