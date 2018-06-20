Двох журналісток позбавили акредитації до ВР через непристойний жест

У Комітеті з питань свободи слова та інформаційної політики вважають, що необхідно змінити положення про акредитацію журналістів, яке затверджує голова ВР.

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики ухвалив рішення позбавити акредитації у парламенті двох журналісток.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні комітету було розглянуто звернення керівника прес-служби Апарату ВР Ірини Кармелюк про позбавлення акредитації у парламенті журналістів Юлії Махмуді і Валерії Єгорової за недотримання етичних норм.

«Проблема навіть не в тому, що було фото, на якому одна із журналісток показує непристойний жест (йдеться про піднятий середній палець — УНІАН), а в тому, які коментарі журналісти писали в Facebook — це зневажливе ставлення до народних депутатів, це заклики до того, що треба всіх спалити, знищити, повбивати», - сказала Кармелюк на засіданні.

Вона зауважила, що ці дві журналістки мають відношення до видань Радикальної партії.

Водночас народний депутат України із фракції Радикальної партії Олег Купрієнко, який був присутній на засіданні комітету, зазначив, що в партії лише одна газета «Правда Ляшка».

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Він наголосив, що необхідно змінити положення про акредитацію журналістів, яке затверджує голова ВР.

Купрієнко зазначив, що журналісток треба позбавляти акредитації, бо «ці дівчата, вибачте, не буду поганого слова казати, щоб не звинуватили в сексизмі, що вони там роблять, всім відомо, чим вони там, вибачте, торгують, теж всім відомо».

Він наголосив, що така поведінка журналісток - «це в чистому виді хуліганка».

Голова комітету Вікторія Сюмар зазначила, що необхідно рекомендувати голові ВР все ж таки підписати новий порядок акредитації, де б передбачалася акредитація не на весь період роботи парламенту певного скликання, а на кожну сесію.

Коментуючи рішення щодо позбавлення акредитації цих двох журналісток, яке підтримали всі присутні на засіданні члени комітету, Сюмар сказала, що «це перший політичний випадок». «Перший прецедент створено, з чим я вас всіх вітаю. Тому що ми багато про це говоримо, але все-таки маємо ситуацію, коли перетворюємо парламент на місце збору різних осіб», - наголосила вона.

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Як повідомляв УНІАН, 24 травня у Facebook було розміщено фото, на якому неподалік українського прапора зображені дві дівчини, одна з яких показує непристойний жест - середній палець.

25 травня керівник прес-служби Апарату ВР Ірина Кармелюк написала у Facebook: «Яскравий зразок невихованості, вишуканої вульгарності і повне неусвідомлення місця, де знаходяться ці ... Юлія Махмуді і Валерія Єгорова. Думаю, що вони недостойно представляють акредитовані у парламенті видання «Громадський вісник Києва» (Олексій Бевзюк, правда?) і «Flash on time news» (Денис Маганов?)».

Кармелюк попросила головних редакторів видань «звернути увагу на невідповідність поведінки цих журналісток у ВР поблизу Порталу Українського прапора, недотримання норм етики та замінити на інших представників ваших ЗМІ».

При цьому багато дописувачів під постом підтримали позицію Кармелюк.