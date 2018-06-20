Українська сторона повторно просить у Росії дозволу на зустріч з Сущенком - Денісова

17:04, 20 червня 2018
Суспільство
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18 червня Денісовій не дали можливості побачитися з Сущенком \ Роман Цимбалюк

Українські дипломати повторно звернулись з проханням до компетентних органів Росії про надання дозволу на зустріч з незаконно ув'язненим українським журналістом Романом Сущенком.

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Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook.

"Посольство України повторно звернулося до Московського міського суду з проханням надати дозвіл на зустріч з Романом Сущенком. Відповідь обіцяють завтра, 21 червня о 9.00", - написала Денісова.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Денісовій не дали можливості побачитися з Сущенком, якого утримують у московському слідчому ізоляторі «Лефортово».

МЗС України висловило протест Росії через недопуск Денісової для зустрічі із Сущенком.

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Теги: #журналіст Роман Сущенко#Людмила Денісова