Сущенко в СІЗО "Лефортово" намалював 11 графічних пейзажів (фото)

Свої малюнки Роман Сущенко надіслав рідним.

Український журналіст Роман Сущенко в СІЗО "Лефортово" в Москві створив 11 графічних пейзажів і надіслав їх рідним.

Про це 3 травня у Facebook повідомила його дочка Юлія.

До цього вона зазначала, що частини малюнків батька не пропустила тюремна цензура.

Свої роботи на папері формату А4 обвинувачений у шпигунстві виконує за допомогою кулькової ручки, олівця, води, бурякового соку, чаю і прального порошку.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента "Укрінформу" Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

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27 березня цього року Мосміськсуд розпочав розглядати справу Сущенка по суті. Того самого дня йому продовжили термін утримання під вартою в СІЗО "Лефортово" на час розгляду справи в суді ще на шість місяців.

24 квітня Адвокатська палата Москви позбавила Фейгіна статусу адвоката. Він є захисником Сущенка.

25 квітня Сущенка перевели в одиночну камеру.