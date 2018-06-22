РФ просить розширити доступ до утримуваних в Україні росіян - Денісова

Український омбудсмен додала, що в списку Москальковой немає моряків керченської судна "Норд".

МЗС РФ Україні направило ноту, в якій просило дозволити російському омбудсмену Тетяні Москальковій відвідати 50 утримуваних росіян, а не 34, як було погоджено раніше. Про це в ефірі "Громадського" повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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"Наш перший етап - це відвідування 34 утримуваних. Але вчора (20 червня, - ред.) ми отримали ноту МЗС Росії, в якій йшлося про сприяння у відвідуванні Москальковій 50 громадян Росії", - заявила Денісова.

За її словами, зараз це питання перебуває на розгляді української сторони.

Український омбудсмен додала, що в списку Москалькової немає моряків керченської судна "Норд".

Як повідомляв УНІАН, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати за 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.

Однак пізніше керівництво колонії, де міститься кримський режисер Олег Сенцов відмовило українському уповноваженому з прав людини в його відвідуванні та наданні інформації про стан здоров'я.

Також Денісової не вдалося зустрітися з політв'язнями Миколою Карпюком та журналістом Романом Сущенком.

21 червня президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і закликав його звільнити українських заручників, які утримуються в російських в'язницях і на окупованих нею територіях. Він також відзначив важливість допуску уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув'язнених українців, повідомила прес-служба глави української держави.