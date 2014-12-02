У Харкові вночі пролунав потужний вибух - ЗМІ
02:53, 02 грудня 2014Суспільство
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Близько другої ночі у Харкові пролунав черговий потужний вибух.
У Харкові вночі пролунав потужний вибух / УНІАН
Про це повідомив харківський IT Sector, передаэ ТСН. Стали надходити численні повідомлення про вибух.
Його було чути в районі метро 23 серпня, на Нових домах і Павловому полі.
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Пізніше з'явилася інформація про те, що вибух відбувся в районі Харківського національного університету внутрішніх справ.
Потім відомо, що нібито підрівали ворота в/ч 3017 на вулиці А. Проскури, 1.
Нагадаємо, у терактах у Харкові правоохоронці підозрюють "партизан ХНР".
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