У Харкові вночі пролунав потужний вибух - ЗМІ

Про це повідомив харківський IT Sector, передаэ ТСН. Стали надходити численні повідомлення про вибух.

Його було чути в районі метро 23 серпня, на Нових домах і Павловому полі.

Читайте такожНа місці вибуху в Харкові знайшли залишки вибухового пристрою – BBC

Пізніше з'явилася інформація про те, що вибух відбувся в районі Харківського національного університету внутрішніх справ.

Потім відомо, що нібито підрівали ворота в/ч 3017 на вулиці А. Проскури, 1.

Нагадаємо, у терактах у Харкові правоохоронці підозрюють "партизан ХНР".