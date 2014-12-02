В Україні зареєстрована 501 тисяча переселенців із зони АТО і Криму

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС. "Всього тимчасово розміщено 501 157 осіб, у тому числі 129 430 дітей, 106 249 інвалідів та осіб похилого віку",- йдеться в повідомленні.

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Ця кількість включає переселенців у межах Донецької області - 74 074 людини і Луганській - 30 120 осіб.

З території Криму виїхали 19 587 осіб, зокрема 5 440 дітей, 1 413 інвалідів та осіб похилого віку.

Також із зони проведення АТО виїхали 481 570 осіб, з них 123 990 дитини, 104 836 інвалідів та осіб похилого віку.