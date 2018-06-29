"Славо, ти "так" чи "ні"?": Зеленський записав звернення, імовірно, до Вакарчука (відео)

Зеленський не уточнив, про якого Славу йдеться, але, найімовірніше, він звертався до Святослава Вакарчука.

Український актор і шоумен Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, імовірно, до лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

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"У цей день (звернення записано в День Конституції. – УНІАН.) у мене тільки одне питання: Славо, ти "так" чи "ні"? Тому шо якщо ти залізно "так" або "ні" – ну, тоді і я. А то всі знову запитують, ну, шо я, шо я... А шо я? Я-то – зрозуміло. Шо ти? Просто якщо ти і я, це – ми, розумієш? А якщо ми - це всіх", – сказав він.

Варто зазначити, що і Зеленського, і Вакарчука включають до рейтингів кандидатів у президенти України. При цьому вони не підтвердили своєї участі у майбутніх виборах.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Святослав Вакарчук обігнали нинішнього президента Петра Порошенка у рейтингу кандидатів на посаду президента. Про це свідчать оприлюднені на прес-конференції в Києві результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 14-24 червня 2018 року.