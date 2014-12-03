СБУ спіймала членів угруповання "Сват"

Про це повідомляється на сайті СБУ.

У ході успішної бойової спецоперації оперативна група контррозвідки СБУ затримала двох громадян України – бойовиків на прізвиська «Пес» та «Рунич».

Того ж дня у Харкові було затримано їхнього поплічника – члена цієї ж диверсійної групи на прізвисько «Джигіт». У складі групи «Джигіт» виконував обов'язки стрілка-оператора ПЗРК «Ігла» та розвідника. Він збирав інформацію про позиції українських військ, зокрема артилерійські розрахунки. За його координатами терористи вели прицільний обстріл на знищення.

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У бойовиків співробітники спецслужби вилучили великий арсенал вогнепальної зброї та боєприпаси до неї – АКМС з підствольним гранатометом, РПГ-22, гранати різного типу, тротилові шашки, набої різного калібру. Диверсанти мали при собі чотири комплекти уніформи збройних сил Російської Федерації.

Зі слів затриманих, усі члени групи пройшли вишкіл у тренувальному таборі на території Росії. За три тижні бойовики набули навичок ведення прицільної стрільби з кулеметів, ПЗРК, автоматів АК-74, підствольних гранатометів.

Після «вогневої підготовки», «стрілки» набували бойового досвіду в лавах т.зв. «армії Новоросії» у Луганській області. Школу маскування, вчинення диверсій, ведення бою в умовах міста вони пройшли на території однієї з військових частин АР Крим.

Завданням групи була організація військового нападу на м. Маріуполь. Завдяки контррозвідувальним заходам диверсанти були виявлені та знешкоджені на етапі підготовки до реалізації своїх злочинних намірів. Задуми терористів із захоплення міста були зірвані.

У рамках ст. 258-3 Кримінального кодексу України тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.