Автомобіль зі співробітниками Федеральної служби охорони РФ потрапив у засідку в Донецьку, всі загинули - Тимчук

У Донецьку кілька днів тому загинули троє співробітників Федеральної служби охорони РФ.

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Підтвердилася раніше отримана групою ІС інформація про загибель кілька днів тому 3-х співробітників ФСО (Федеральна служба охорони Росії) в Донецьку. Загиблі були фахівцями у сфері зв'язку", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа Донбасі загинув начальник штабу російських спецпризначенців, тіло відправлять до Росії - експерт

Мікроавтобус, у якому їхали співробітники ФСО РФ, потрапив у засідку в Куйбишевському районі Донецька і був розстріляний зі стрілецької зброї. Невідомі нападники втекли.

На місці інциденту виявлені гільзи калібру 7,62 і 5,45 мм. Крім того, в корпусі мікроавтобуса виявлено кілька пробоїн від куль калібру 9 мм.

"Вочевидь, лише один із трьох загиблих росіян встиг відреагувати на напад, відкривши вогонь через скло автомобіля з автоматичної зброї і встигнувши зробити до своєї загибелі кілька пострілів", - зазначив Тимчук.