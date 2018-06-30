На Рівненщині поліцейський, якого звинуватили у "кришуванні" бурштинокопачів, заявив, що насправді бореться з ними (відео)

06:08, 30 червня 2018
Суспільство
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Бурштинокопачі платять за те, щоб поліція не заважала / Кадр з відео ТСН

Як повідомляє ТСН, неподалік від дороги до селища Клесів працюють копачі бурштину. Повз них спокійно, навіть не зупиняючись, проїздить поліцейське авто. "Оце вони зараз їдуть дивитися. Їм білетчики – це їхнє, а не білетчики – це банда", - коментують автори аматорського відео. Білетчиками на Поліссі називають тих, хто за незаконний видобуток сплачує у чорну касу. Люди кажуть, що саме правоохоронці стежать за тим, аби всі нелегальні збори були оплачені.

Чоловік, який знімав відео, обличчя показувати не хоче. Він зізнається, що і сам колись працював на клондайках, а нині це, мовляв, робити не вигідно, адже за добу бригада копачів має сплатити 250 доларів, інакше поліція затримає. Тоді як бурштин у ціні впав. Такі, як він, не на камеру називають і прізвища. "Заносять Смаглюку, а Смаглюк далі там у Ровне. А з Рівного ще далі, туди вже не будемо чіпляти, бо вже нам точно буде", - кажуть вони. "Хто платить гроші – той працює, хто не платить гроші – той сидить дома. Хто рот відкриває – має кримінальні справи", - розповів депутат Сарненської райради Володимир Хилюк.

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Згаданий Сергій Смаглюк – це керівник Сарненського районного відділу поліції. "Ніякого відношення до фактів, які вказують дані люди, я абсолютно не маю", - переконує він. Чоловік пояснює, що наклеп зводять, бо хочуть його позбутися за те, що він активно бореться з бурштинокопачами. Такого ж автомобіля, як показано на відео, за його словами, у райвідділку нема. Журналісти ж розповіли історію про те, як біля Клесова бачили копачів і анонімно викликали поліцію. Через 50 хвилин люди, які працювали, раптом зібрали свої речі і кудись пішли. Потім до цього місця приїхав якийсь чоловік, який почав активно радити журналістам тікати, бо інакше, мовляв, можуть перекинути машину. Через півтори години, так і не дочекавшись поліції, знімальна група поїхала.

Смаглюк стверджує, що підлеглі за годину були на виклику. "Мотопомпу кустарного виробництва було вилучено", - заявив він. Але на прохання показати протокол огляду місця події відповів відмовою. "А от тому. Тому що це службові документи", - пояснив він. Зрештою керівник поліції вирішує показати хоча б фото вилученого, але слідча каже, що з фотоапарату вже його видалила, не знаходить його і в комп’ютері. Але за кілька хвилин хтось таки передає матеріали – інформацію про виклик і фото помпи. "Я не можу категорично стверджувати, що це ця мотопомпа. Можливо ви були біля одного мотору, а хлопці вилучили, можливо, в іншому місці", - пояснили журналістам.

Нацполіція Рівненщини поки від коментарів відмовляється, але пообіцяла провести службове розслідування. Неофіційно ж кажуть, що автомобіль справді не належить райвідділку, але має відношення до 52-го відділу поліції, яке має попереджати незаконний видобуток.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Рівненщині бурштинокопачі побили поліцейських, які вилучили у них мотопомпу.

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