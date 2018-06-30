На Рівненщині поліцейський, якого звинуватили у "кришуванні" бурштинокопачів, заявив, що насправді бореться з ними (відео)

Бурштин падає у ціні, але його незаконний видобуток продовжується, і його "кришують" місеві поліцейські, з'ясували журналісти. Нацполіція Рівненщини поки від коментарів відмовляється, але пообіцяла провести службове розслідування.

На Рівненщині бурштинокопачі вільно миють сонячний камінь і не зважають на поліцію. Свідками цього стали журналісти.

Як повідомляє ТСН, неподалік від дороги до селища Клесів працюють копачі бурштину. Повз них спокійно, навіть не зупиняючись, проїздить поліцейське авто. "Оце вони зараз їдуть дивитися. Їм білетчики – це їхнє, а не білетчики – це банда", - коментують автори аматорського відео. Білетчиками на Поліссі називають тих, хто за незаконний видобуток сплачує у чорну касу. Люди кажуть, що саме правоохоронці стежать за тим, аби всі нелегальні збори були оплачені.

Чоловік, який знімав відео, обличчя показувати не хоче. Він зізнається, що і сам колись працював на клондайках, а нині це, мовляв, робити не вигідно, адже за добу бригада копачів має сплатити 250 доларів, інакше поліція затримає. Тоді як бурштин у ціні впав. Такі, як він, не на камеру називають і прізвища. "Заносять Смаглюку, а Смаглюк далі там у Ровне. А з Рівного ще далі, туди вже не будемо чіпляти, бо вже нам точно буде", - кажуть вони. "Хто платить гроші – той працює, хто не платить гроші – той сидить дома. Хто рот відкриває – має кримінальні справи", - розповів депутат Сарненської райради Володимир Хилюк.

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Згаданий Сергій Смаглюк – це керівник Сарненського районного відділу поліції. "Ніякого відношення до фактів, які вказують дані люди, я абсолютно не маю", - переконує він. Чоловік пояснює, що наклеп зводять, бо хочуть його позбутися за те, що він активно бореться з бурштинокопачами. Такого ж автомобіля, як показано на відео, за його словами, у райвідділку нема. Журналісти ж розповіли історію про те, як біля Клесова бачили копачів і анонімно викликали поліцію. Через 50 хвилин люди, які працювали, раптом зібрали свої речі і кудись пішли. Потім до цього місця приїхав якийсь чоловік, який почав активно радити журналістам тікати, бо інакше, мовляв, можуть перекинути машину. Через півтори години, так і не дочекавшись поліції, знімальна група поїхала.

Смаглюк стверджує, що підлеглі за годину були на виклику. "Мотопомпу кустарного виробництва було вилучено", - заявив він. Але на прохання показати протокол огляду місця події відповів відмовою. "А от тому. Тому що це службові документи", - пояснив він. Зрештою керівник поліції вирішує показати хоча б фото вилученого, але слідча каже, що з фотоапарату вже його видалила, не знаходить його і в комп’ютері. Але за кілька хвилин хтось таки передає матеріали – інформацію про виклик і фото помпи. "Я не можу категорично стверджувати, що це ця мотопомпа. Можливо ви були біля одного мотору, а хлопці вилучили, можливо, в іншому місці", - пояснили журналістам.

Нацполіція Рівненщини поки від коментарів відмовляється, але пообіцяла провести службове розслідування. Неофіційно ж кажуть, що автомобіль справді не належить райвідділку, але має відношення до 52-го відділу поліції, яке має попереджати незаконний видобуток.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Рівненщині бурштинокопачі побили поліцейських, які вилучили у них мотопомпу.