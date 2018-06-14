На Рівненщині бурштинокопачі побили поліцейських, які вилучили у них мотопомпу (фото)

21:17, 14 червня 2018
Інциденти
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Одного із учасників інциденту правоохоронці затримали і доставили до Рокитнівського відділення поліції / Фото rv.npu.gov.ua

У Рівненській області сьогодні понад 50 бурштинокопачів вчинили опір поліцейським під час виконання ними службових обов’язків, двоє з правоохоронців постраждали.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, 14 червня в урочищі Баньки Рокитнівського району понад 50 осіб перегородили дорогу поліцейським, які транспортували вилучену мотопомпу.

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Бурштинокопачі вдалися до протиправних дій, пошкодивши два службових автомобілі та завдавши тілесні ушкодження двом правоохоронцям, у яких діагностовано забої та садна.

Одного із учасників інциденту правоохоронці затримали і доставили до Рокитнівського відділення поліції, наразі він спілкується зі слідчими.

Одного із учасників інциденту правоохоронці затримали і доставили до Рокитнівського відділення поліції / Фото rv.npu.gov.ua

Вирішується питання про внесення до ЄРДР відомостей за фактами опору та умисного заподіяння працівникам правоохоронного органу тілесних ушкоджень під час виконання службових обов'язків за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 4 років, або позбавленням волі на строк до 2 років, та ч. 2 ст. 345 КК, яка передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на такий самий строк.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Рівненщині дві сотні копачів бурштину побили палицями поліцейських.

Одного із учасників інциденту правоохоронці затримали і доставили до Рокитнівського відділення поліції / Фото rv.npu.gov.ua

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Теги: #бурштинокопачі#видобуток бурштину