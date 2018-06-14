На Рівненщині бурштинокопачі побили поліцейських, які вилучили у них мотопомпу (фото)

Понад 50 осіб перегородили дорогу поліцейським, які транспортували вилучену мотопомпу - у результаті двоє правоохоронців отримали забої та садна.

У Рівненській області сьогодні понад 50 бурштинокопачів вчинили опір поліцейським під час виконання ними службових обов’язків, двоє з правоохоронців постраждали.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, 14 червня в урочищі Баньки Рокитнівського району понад 50 осіб перегородили дорогу поліцейським, які транспортували вилучену мотопомпу.

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Бурштинокопачі вдалися до протиправних дій, пошкодивши два службових автомобілі та завдавши тілесні ушкодження двом правоохоронцям, у яких діагностовано забої та садна.

Одного із учасників інциденту правоохоронці затримали і доставили до Рокитнівського відділення поліції, наразі він спілкується зі слідчими.

Вирішується питання про внесення до ЄРДР відомостей за фактами опору та умисного заподіяння працівникам правоохоронного органу тілесних ушкоджень під час виконання службових обов'язків за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 4 років, або позбавленням волі на строк до 2 років, та ч. 2 ст. 345 КК, яка передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на такий самий строк.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Рівненщині дві сотні копачів бурштину побили палицями поліцейських.