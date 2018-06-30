На Хрещатику хуліган пробіг по даху патрульного авто і не зміг пояснити вчиненого (відео)

Поліцейські відразу ж затримали хлопця.

У центрі Києва на вулиці Хрещатик хуліган пробіг по даху автомобіля патрульної поліції.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, поліцейські відразу ж затримали хлопця. Причину своїх дій він пояснити не зміг.

"Озвірілий хуліган пробігся по патрульному автомобілю в Києві на Хрещатику. Через хвилину був затриманий і доставлений у райвідділ. Пояснити причини скоєного не може", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, під Харковом чоловік "під кайфом" розгулював по вулицях голяка.