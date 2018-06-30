На Хрещатику хуліган пробіг по даху патрульного авто і не зміг пояснити вчиненого (відео)

12:00, 30 червня 2018
Суспільство
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У центрі Києва хуліган пробігся по автомобілю патрульної поліції / фото УНІАН

Як повідомляє dtp.kiev.ua, поліцейські відразу ж затримали хлопця. Причину своїх дій він пояснити не зміг.

"Озвірілий хуліган пробігся по патрульному автомобілю в Києві на Хрещатику. Через хвилину був затриманий і доставлений у райвідділ. Пояснити причини скоєного не може", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, під Харковом чоловік "під кайфом" розгулював по вулицях голяка.

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Теги: #поліція#хулігани у Києві