На Хрещатику хуліган пробіг по даху патрульного авто і не зміг пояснити вчиненого (відео)
12:00, 30 червня 2018Суспільство
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Поліцейські відразу ж затримали хлопця.
У центрі Києва хуліган пробігся по автомобілю патрульної поліції / фото УНІАН
У центрі Києва на вулиці Хрещатик хуліган пробіг по даху автомобіля патрульної поліції.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, поліцейські відразу ж затримали хлопця. Причину своїх дій він пояснити не зміг.
"Озвірілий хуліган пробігся по патрульному автомобілю в Києві на Хрещатику. Через хвилину був затриманий і доставлений у райвідділ. Пояснити причини скоєного не може", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, під Харковом чоловік "під кайфом" розгулював по вулицях голяка.
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