Під Харковом чоловік "під кайфом" розгулював по вулицях голяка (відео)

Чоловік був під дією наркотиків й чіплявся до дівчат.

У ніч на вівторок, 26 червня, в місті Чугуїв Харківської області помітили чоловіка, що розгулював по вулиці голяка.

Про це повідомили в групі Чесно-Pro-Чугуїв в Facebook.

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Користувачі мережі відзначають, що чоловік чіплявся до дівчат. Також з посиланням на поліцію повідомляється, що хуліганом виявився військовослужбовець 54-ої бригади.

"Як з'ясувалося в подальшому від співробітників Чугуївської поліції, "голий неадекват" виявився військовослужбовцям 54-ої бригади", - пише один з користувачів групи.

Як повідомляє "Апостроф", пізніше чоловік зізнався, що перед прогулянкою вжив синтетичні наркотики.

Пізніше у Міноборони спростували інформацію про те, що цей чоловік є військовослужбовцем ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, в Миколаєві двоє п'яних військових влаштували стрілянину на автовокзалі. При огляді у одного із затриманих було виявлено травматичний пістолет з патронами, у другого - ніж. У обох при собі були військові квитки.