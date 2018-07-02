Роботу київського метро завтра подовжать заради фестивалю Atlas Weekend з Винником

Для уникнення черг гостям фестивалю порадили заздалегідь подбати про засоби оплати проїзду.

У зв'язку з проведенням в Києві музичного фестивалю Atlas Weekend роботу столичного метро в ніч з 3 на 4 липня буде продовжено на одну годину.

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Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену. Для уникнення черг гостям фестивалю порадили заздалегідь подбати про засоби оплати проїзду.

Нагадаємо, Київ готується вчергове прийняти одне з наймасштабніших музичних подій України – фестиваль Atlas Weekend-2018.

Фестиваль триватиме з 3 по 8 липня, протягом п'яти днів перед його гостями виступлять сотні виконавців різних жанрів. Серед них - легендарний електронний дует The Chemical Brothers, британські рок-ідоли Placebo, «ді-джей №1» Мартін Гаррикс, харизматична американка LP, ветерани німецької треш-металу Kreator та багато інших.

Цього року фестиваль традиційно відбудеться у Національному комплексі «Експоцентр України» (ВДНГ). Хедлайнером головної сцени стане співак Олег Винник.