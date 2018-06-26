У столиці відбудеться фестиваль Atlas Weekend-2018: програма, розклад, учасники

За 6 днів на сценах "Атласу" відіграють понад 200 українських та закордонних артистів.

Київ готується знову прийняти одну з наймасштабніших музичних подій України – фестиваль Atlas Weekend-2018.

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Минулого року на сценах «Атласу» виступили понад 200 українських і зарубіжних виконавців. Головна сцена фестивалю, зокрема, пам'ятає виступ головної української провідниці Вєрки Сердючки та культових британських електронників The Prodigy.

Цього року масштаби події не поступаються: Atlas Weekend-2018 триватиме з 3 по 8 липня, протягом шести днів перед його гостями виступлять сотні виконавців різних жанрів. Серед них - легендарний електронний дует The Chemical Brothers, британські рок-ідоли Placebo, «ді-джей №1» Мартін Гаррікс, харизматична американка LP, ветерани німецького треш-металу Kreator та багато інших.

У цьому році фестиваль традиційно відбудеться у Національному комплексі «Експоцентр України» (ВДНГ). УНІАН зібрав усе, що відомо про розклад, організацію та учасників найголоснішого столичного фестивалю.

Прогламма Atlas Weekend-2018: розклад і учасники

3 липня

Перший день фестивалю, третього липня, проголошено днем української музики і буде безкоштовним для всіх жителів і гостей столиці. Хедлайнером першого дня стане співак Олег Винник, який підготував "ексклюзивну рок-програму". При цьому, перелік виконавців головної сцени, судячи з усього, ще буде розширено.

На сцени «Атласу» також вийдуть співачка Христина Соловій і фіналістка відбору на «Євробачення-2017» Tayanna. На східній сцені гратимуть команди СКАЙ, Kozak System та Карна.

4 липня

У середу стартує платна частину фестивалю. Головна сцена буде належати клубній та електронній музиці: хедлайнером стане нідерландський діджей Мартін Гаррікс, заплановані сети ді-джеїв Da Candy, Lost Frequencies, Don Diablo і декількох інших. На західній сцені виступить відомий харківський дует 5'nizza, а на східній – американські християнські рокери Skillet.

5 липня

Хедлайнером третього дня фестивалю стане американська співачка Лора Перголіцці, що виступає під псевдонімом LP. Крім того, на головній сцені виступить Ріаnобой. На західній сцені відіграють українська Vivienne Mort та британці Nothing But Thieves. На східній будуть виступати німці Kreator, а на північній – ТНМК.

6 липня

На головній сцені виступлять українці Сергій Бабкін та Арсен Мірзоян, а також британський музикант Бенджамін Клементайн. Заплановані виступи швейцарців Kadebostany і німців Eskimo Callboy.

7 липня

У передостанній день фестивалю на головній сцені виступлять українські колективи Epolets і Бумбокс, а також культові британські електронщики The Chemical Brothers. Заплановані виступи Артема Пивоварова, групи «Пошлая Молли» і петербурзького нейрофанк-проекту «Нейромонах Феофан».

8 липня

Заключний день «Атласу». На головній сцені відіграють Fontaliza, Bahroma та Антитіла, а фінальним хедлайнером стануть Placebo. На східній сцені виступлять британці Enter Shikari і італійці Lacuna Coil. На північній – скандальний російський репер Face.

З 4 по 7 липня буде також функціонувати нічна сцена.

Ціни на Atlas Weekend 2018

На даний момент вартість квитків на захід варіюється в межах від 1000 до 6000 грн. За 1000-1100 грн можна придбати квиток на один день. Квиток на три дні обійдеться в 2100-2200 грн, квиток на всі дні – 2500 грн.

Місце в платному кемпінгу коштує 500 грн. На території фестивалю будуть функціонувати фудкорти.

Діють також VIP-пропозиції, що дають доступ до окремого входу на фестиваль, бару і VIP-майданчику під сценою.

Соціальні ініціативи

У нинішньому році протягом усього періоду фестивалю на його території буде діяти алея громадських організацій, підготовлена спільно з Київським молодіжним центом, Біржею молодіжних проектів та Міністерством інформаційної політики України.

Нагадаємо, в минулому році Atlas Weekend проходив в Києві з 28 червня по 2 липня. Фестиваль відвідали понад 350 тисяч чоловік.