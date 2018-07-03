Ірина Луценко: Ефект від прийнятих сьогодні законів відчують мільйони дітей

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому пакет законопроектів, спрямованих на захист прав дітей і відповідального батьківства в Україні. Проекти законів №8294, 8295, 8296 отримали 275, 235 і 230 голосів народних депутатів.

«Сьогодні ми провели надзвичайно важливі для країни закони. Важливі, в першу чергу, для наших маленьких громадян», - заявила на брифінгу з міністром юстиції Павлом Петренком і головою комітету з економічної політики Андрієм Іванчуком голова міжфракційного депутатського об’єднання «Чужих дітей не буває» Ірина Луценко.

«В нашій країні 1,5 млн дітей проживають в неповних сім’ях з одним батьком. Ці діти мають право отримувати належне матеріальне утримання для життя і розвитку і мати рівні можливості з дітьми, які проживають з обома батьками. Тому ми запропонували посилити відповідальність за несплату аліментів і ввели низку новацій, які стимулюватимуть горе-батьків не забувати про власних дітей», - прокоментувала законопроект №8296 Ірина Луценко.

Цей закон спрощує виїзд дитини за кордон на лікування, навчання, спортивні змагання або відпочинок, підвищує розмір аліментів до прожиткового мінімуму, посилює відповідальність за систематичну несплату аліментів, вводить додаткові штрафи за несплату аліментів понад 1 рік, а також змушує чиновників і депутатів звітувати про відсутність заборгованості перед власною дитиною.

«Ми також зняли оподаткування з аліментів від нерезидентів України і передбачили податкову пільгу для батьків, які вкладають в розвиток своєї дитини – водять в музичну школу, на уроки англійської, в спортивний гурток. Такі відповідальні батьки матимуть право показати свої витрати і отримати податкову пільгу на кошти, витрачені на розвиток дитини», - пояснила ініціатор законопроекту №8295.

Третій прийнятий Верховною Радою законопроект №8294 передбачає державну допомогу сім’ям, де є дитина з важкою хворобою. Згідно документу, на період оформлення інвалідності буде виплачуватися державна матеріальна допомога, а той з батьків, хто доглядає за дитиною, матиме право на відпустку і зарахування цього періоду до трудового стажу.

«Позитивний ефект від прийнятих сьогодні законів відчують мільйони дітей. Але залишаються питання тих, хто росте без обох батьків, питання матерів, що виховують дітей, не перебувавши у шлюбі, багато інших проблем. Тому ми продовжимо нашу роботу і спільними зусиллями робитимемо Україну державою, де всі без винятку діти матимуть можливості для безпечного життя і всебічного розвитку», - наголосила Ірина Луценко.