Актора Олексія Горбунова "зняли в Нацгвардію"

Про це повідомив організатор українського кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі, передає ТСН.

Натомість Горбунов стає до роботи над українським серіалом "Гвардія". В мережі вже з'явилася жартівлива картинка, де на фото Олексія Горбунова розміщений напис: "Зняли в "Нацгвардію".

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Зауважимо, що Олексій корінний киянин. Він народився та провів усе своє дитинство на масиві Русанівка. Зауважимо, що під час буремних подій в Україні актор неодноразово підтримував українців та виступав проти агресивної політики президента РФ Володимира Путіна.