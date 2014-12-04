Актора Олексія Горбунова "зняли в Нацгвардію"
01:38, 04 грудня 2014Суспільство
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Відомий російський актор українського походження Олексій Горбунов відмовився від участі у всіх російських фільмах
Горбунов стає до роботи над українським серіалом "Гвардія" / ВКонтакте
Про це повідомив організатор українського кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі, передає ТСН.
Натомість Горбунов стає до роботи над українським серіалом "Гвардія". В мережі вже з'явилася жартівлива картинка, де на фото Олексія Горбунова розміщений напис: "Зняли в "Нацгвардію".
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Зауважимо, що Олексій корінний киянин. Він народився та провів усе своє дитинство на масиві Русанівка. Зауважимо, що під час буремних подій в Україні актор неодноразово підтримував українців та виступав проти агресивної політики президента РФ Володимира Путіна.
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