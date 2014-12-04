У Донецьку бойовики вбили громадянина Польщі

Про це повідомляє РАР з посиланням на прес-секретаря польського Міністерства закордонних справ Польщі Марчіна Войчеховського.

Чоловік помер у госпіталі в Харкові, куди його перевезли після дорожньо-транспортної пригоди, що стався ввечері 1 грудня.

"Після ДТП почалась сварка. Сепаратисти вистрілили у поляка, якого перевезли до лікарні у Харкові. На жаль, лікарі з самого початку не давали великих шансів на те, що він виживе. Внаслідок поранення польський громадянин помер", - сказав Войчеховський.

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Він повідомив, що у регіоні бойових дій на Донбасі перебуває кілька десятків громадян Польщі та відзначив, що МЗС РП офіційно неодноразово закликало поляків залишити цю територію через загрозу для життя.

Войчеховський запевнив, що польська влада готова допомогти усім, хто виявить бажання повернутись до Польщі.