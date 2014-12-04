Під Перевальськом створили санітарний центр для російських найманців, які хочуть лікуватися у РФ

В районі Перевальська створено збірний санітарний центр для російських найманців, які отримали поранення в боях за "ЛНР" і охочих відбути на лікування у Ростовську область РФ.,

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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Командування російсько-терористичних військ намагається залучити до організації роботи даного центру місцевий медичний персонал.

Також Тимчук повідомляє про розвідувальні польоти БПЛА російсько-терористичних військ. При цьому супротивник активно використовує разом з ними наземну апаратуру РТР і РЕБ.

"Зокрема, відзначена активізація розвідувальної діяльності противника в районі Маріуполя, між Трьохізбенкою і Щастям, в Станично-Луганському районі, на північ від Авдіївки і в Петровському районі Донецька", - заявив він.