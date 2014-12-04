В Україні щороку зростає кількість дітей з інвалідністю

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, про це заявила представник Омбудсмена з питань дотримання прав дітей, недискримінації та гендерної рівності Аксана Філіпішина під час виступу на круглому столі, приуроченому до Міжнародного дня інвалідів та 25-річчя прийняття Конвенції ООН про права дитини.

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«Щороку в Україні збільшується кількість дітей з різними видами захворювань. Так, за період 2003-2013 років чисельність дитячого населення знизилася на 19%. Водночас, загальна чисельність дітей з інвалідністю щорічно збільшується на 0,5%. Станом на початок 2014 року кількість таких дітей сягнула показника 167 тис. 059 осіб або 2% від усього дитячого населення країни (8 млн)», – повідомила вона.

За словами Філіпішиної, за останні роки політика більшості країн світу щодо осіб з інвалідністю зазнала суттєвих змін. Ставлення до цієї соціальної групи людей як до таких, якими необхідно лише опікуватися і які не можуть долучатися до суспільного життя, змінилося на ставлення до них як до повноправних членів суспільства, які мають рівні права з іншими громадянами. Однак пострадянські країни, й Україна в тому числі, при формуванні державної соціальної політики стосовно людей з інвалідністю не враховують цих змін, що не сприяє активному залученню людей з інвалідністю до участі у суспільному житті, а також не забезпечує реалізацію їхніх прав.

Філіпішина звернула увагу на «необхідність вирішення таких першочергових завдань як удосконалення системи раннього виявлення та забезпечення своєчасної медичної реабілітації дітей із вродженими вадами або порушеннями в розвитку; розвинення системи денного догляду за дітьми з інвалідністю, створення мережі денних центрів реабілітації дітей з інвалідністю, особливо в сільській місцевості; реінтеграція дітей з інвалідністю в сімейне оточення, що забезпечить інтеграцію у соціум; розробка та впровадження навчальних програм для потенційних усиновлювачів, прийомних батьків та батьків-вихователів з метою влаштування дітей з інвалідністю на виховання у такі сім’ї».