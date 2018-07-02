У Києві роми побили перехожого - ЗМІ (фото)

Як повідомляють ЗМІ, поліція зафіксувала пояснення після інциденту.

У понеділок, 2 липня, близько 03:30 ночі, представники ромської національності здійснили напад на перехожого у Києві на Русанівських садах.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний". Зазначається, що киянин повертався з нічного магазину.

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"Проходячи повз ромський табір (чиїсь захоплені дачні будиночки), до нього підбігли декілька ромів з битками та сказали щось на кшталт "нічого ходити тут вночі". Завдали кількох ударів по ногах та плечах, ледь вдалося втекти. Поліція згодом лише зафіксувала пояснення", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Береговому на Закарпатті 1 липня невідомі ножем смертельно поранили місцеву ромку.