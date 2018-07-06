Екс-нардеп Ржавський показав фото з місця жорстокого вбивства свого сина

Колишній депутат наголосив, що вважає дії слідчих недостатніми та недбалими.

Колишній народний депутат України Олександр Ржавський оприлюднив фото з місця вбивства його старшого сина Дмитра.

Як повідомляє ТСН, знімки було оприлюднено під час прес-конференції у Києві.

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Олександр розповів журналістам, що у невеликому виробничому приміщенні, що належало його сину, усе було залито кров`ю. Загиблий отримав глибокі порізи на шиї та на передпліччях.

"Його вбивство було схожим на дуже жорстоку страту… Все залито кров'ю в різних місцях. Стоїть відро наполовину з водою та кров'ю. Приміщення розміром десь 6 на 8, і дуже багато крові по різних місцях ", - розповів батько жертви.

За словами Ржавського, він знав, що синові надходять погрози вбивством. Вони надходили під час особистих зустрічей з особою, яку родина екс-депутата підозрює у скоєнні злочину. В той же час батько загиблого уточнює, що ці погрози не сприймалися серйозно, бо між Дмитром та вказаною особою не було протиріч, які можна було б вважати суттєвими.

"Це так само, як наступивши комусь на ногу в транспорті, ви не очікуєте, що ця людина вас вб'є. Ситуація була приблизно така. Ми знаємо, хто погрожував, але не знаємо причини, чому так сталося… Син виконував ремонтні роботи і нестиковка складала 32 тис. грн. Він вважав, що виконав робіт на 560 тис. грн, а вони – що на 528 тисяч. Це не та сума, через яку виникають "бізнес-розбірки". Але погрози надходили", - розповідає колишній депутат.

Ржавський наголосив, що вважає дії слідчих недостатніми та недбалими. Родина загиблого проводить власне розслідування.

"Перша експертиза має бути – дослідження гаджетів та електронних пристроїв. Але поліція досі не перевіряла його особисті ресурси та сторінки. Слідство йде за незрозумілим для мене планом", - заявив екс-нардеп.

Прощання з Дмитром Ржавським відбудеться 7 липня, у Бучі (Київська область). У 40-річного бізнесмена залишилось шестеро дітей.

2 липня повідомлялось, що старшого сина екс-нардепа Олександра Ржавського Дмитра знайшли мертвим.

Тіло бізнесмена виявили на території бази, яку орендує його фірма "Бліц-інвест", що займається виробництвом гідроізоляційних матеріалів. У чоловіка було перерізане горло й вени. Поруч лежав зламаний канцелярський ніж.

Олександр Ржавський - політичний діяч, кандидат у президенти України у 1999 та 2004 роках, депутат Верховної Ради України III скликання. Голова Всеукраїнського політичного об'єднання "Єдина родина". Президент Всеукраїнського благодійного фонду "Єдність".