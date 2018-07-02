"Помирав у калюжі крові": сина екс-нардепа знайшли мертвим

Убито київського бізнесмена Дмитра Ржавського, правоохоронці не відкидають, що це — самогубство.

Старшого сина екс-нардепа Олександра Ржавського Дмитра знайшли мертвим. За словами батька, його вбили після погроз.

Про це повідомив сам Олександр Ржавський на своїй сторінці у Facebook, розповівши про подробиці події. "Наш старший син загинув. Його вбили страшним варварським способом. Він помирав вдень у калюжі крові на бетонній підлозі свого виробничого складу наодинці зі своїм убивцею. Він сам його привіз туди, як він думав, для розмови, сподіваючись, що своя територія буде певною гарантією, що висловлені погрози тільки слова", - йдеться у його повідомленні.

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Політик стверджує, що він знав, що його синові погрожували, але жодних подробиць не розкрив.

Правоохоронці відпрацьовують всі версії. За попередніми даними, під час смерті поруч із загиблим нікого не було. Наразі вивчаються записи камер відеоспостереження, поки що сторонні особи на них не зафіксовані, передають "Факти".

Тіло бізнесмена виявили на території бази, яку орендує його фірма "Бліц-інвест", що займається виробництвом гідроізоляційних матеріалів. У чоловіка було перерізане горло й вени. Поруч лежав зламаний канцелярський ніж.

За фактом вбивства порушено кримінальну справу, розповіла прес-офіцер Дарницького райуправління столичного главку поліції Інна Гамалій. Але правоохоронці не відкидають, що це — самогубство. Тіло загиблого передано на експертизу, яка має встановити причину смерті.

Олександр Ржавський - політичний діяч, кандидат у президенти України у 1999 та 2004 роках, депутат Верховної Ради України III скликання. Голова Всеукраїнського політичного об'єднання "Єдина родина". Президент Всеукраїнського благодійного фонду "Єдність".