Українка Малярчук виграла 25 тисяч євро на престижному конкурсі німецькомовної літератури

Малярчук читала не переклад з української, а написаний німецькою текст.

Українська письменниця Таня Малярчук здобула премію імені Інгеборг Бахман - одну з головних відзнак німецькомовної літератури. Про це повідомила сама літераторка. Зі здобуттям премії її привітав посол України в Австрії Олександр Щерба.

Раніше Малярчук розповіла, що на цьому конкурсі вперше читатиме не переклад з української, а написаний німецькою художній текст.

Учасники під час конкурсу читають фрагменти, які раніше не публікувалися. Кожна презентація триває 25 хвилин. Змагання дивляться у прямому ефірі 300 тис. осіб.

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Премія імені Інгеборг Бахманн (Ingeborg-Bachmann-Preis) заснована 1977 року на честь однієї із найзнаменитіших австрійських письменниць. Переможця визначають протягом триденних читань, які проходять у австрійському місті Клагенфурт-ам-Вертерзеє. Кожен із 7 членів журі подає по два кандидати на премію. Учасники читають німецькомовні тексти, які раніше не публікувалися. Переможець отримує приз в розмірі 25 тис. євро.

Нагадаємо, 2016 року роман Малярчук "Забуття" здобув премію "Книга року BBC".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі переможці міжнародного літературного конкурсу розділили 105 тисяч гривень.