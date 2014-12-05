У Хмельницькому облили зеленкою депутата облради

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком позачергового засідання сесії облради близько 20 людей пікетували обласну раду з вимогою не допустити того, щоб у них відібрали 20 га сільськогосподарських земель, які використовуються для ведення особистого селянського господарства. За їх словами, сільський голова Лісових Гриневців разом з депутатом Петром Тарасюком намагаються забрати землі, щоб збудувати музей.

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Коли підійшов до протестувальників Петро Тарасюк і почав розповідати, що на цій території знаходяться скіфські поховання, його обличчя облили зеленкою.

Разом з тим, учасники мітингу продемонстрували ЗМІ висновок дочірнього підприємства "Подільська археологія" ДП "Науково-дослідний центр "Охоронна археологічна служба України"", в якому говориться, що згадані ділянки "не мають пам'яток археології та не належать до земель історико-культурного призначення".