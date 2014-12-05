У Хмельницькому облили зеленкою депутата облради
У Хмельницькому районі жителі села Лісові Гриневці облили зеленкою депутата обласної ради, колишнього регіонала Петра Тарасюка.
Як передає кореспондент УНІАН, перед початком позачергового засідання сесії облради близько 20 людей пікетували обласну раду з вимогою не допустити того, щоб у них відібрали 20 га сільськогосподарських земель, які використовуються для ведення особистого селянського господарства. За їх словами, сільський голова Лісових Гриневців разом з депутатом Петром Тарасюком намагаються забрати землі, щоб збудувати музей.
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Коли підійшов до протестувальників Петро Тарасюк і почав розповідати, що на цій території знаходяться скіфські поховання, його обличчя облили зеленкою.
Разом з тим, учасники мітингу продемонстрували ЗМІ висновок дочірнього підприємства "Подільська археологія" ДП "Науково-дослідний центр "Охоронна археологічна служба України"", в якому говориться, що згадані ділянки "не мають пам'яток археології та не належать до земель історико-культурного призначення".