День Петра і Павла 2018: історія, традиції та заборони свята

День Петра і Павла слід присвятити доброті, духовним справам. Православним слід відправитися до церкви і помолитися. У свято категорично заборонено сваритися, лаятися і навіть думати про погане.

Тривалий і строгий Петрів піст традиційно завершується великим християнським святом, заснованим церквою на згадку про служіння і страждання святих апостолів. Це свято відзначається щороку в один і той самй день - 12 липня (29 червня за старим стилем).

Історія свята

Апостол Петро був учнем Христа, а згодом — творцем християнської церкви і першим папою Римським. Згідно християнській традиції, Петро охороняє ворота раю, тому його часто зображують з ключами.

Згідно з переказами, Петро прийняв мученицьку смерть в 67 році при римському імператорі Нероні — гонителі християнства. Петро вирішив піти з Риму, щоб врятувати своє життя, але біля воріт міста йому у видінні з'явився Ісус.

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«Куди ти йдеш?» — запитав свого вчителя Петро. — «Іду в Рим, щоб знову бути розп'ятим», — відповів Христос.

Тоді Петро повернувся в Рим, щоб прийняти свою долю. Там його спіймали, а потім стратили. За легендою, Петро сам просив катів розіп'яти його вниз головою, щоб не намагатися навіть у смертний час змагатися з Христом.

Апостол Павло був язичником і ніколи не бачив Христа при житті, однак удостоївся побачити спасителя вже після його воскресіння, після чого став ревним християнином.

Що привело Павла в Рим дні, коли завершувалося земне життя апостола Петра, невідомо. Згідно з легендою, за наказом Нерона Павло був заарештований як християнин, підданий тортурам і був страчений через обезглавлення мечем.

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Апостол Павло, як і апостол Петро, багато потрудився у поширенні Христової віри і справедливо вшановується разом з ним «стовпом» Церкви Христової і першоверховним апостолом. Вони обидва мученицьки померли в Римі за імператора Нерона, і їх пам'ять вшановується в один день.

Що можна і не можна робити в цей день

В слов'янському календарі день Петра і Павла знаменує «маківку літа», розквіт всіх сил природи. Це початок сінокосу, час літніх весіль, забав, пов'язаних з купанням, і ритуальних багать. А ось вінчатися у свято святих категорично заборонено церквою. В цей день також не прийнято працювати в саду і городі, дозволено тільки робити дрібні побутові справи.

День Петра і Павла слід присвятити доброті, духовним справам. Православним слід відправитися до церкви і помолитися.

У свято категорично заборонено сваритися, лаятися і навіть думати про погане.

Оскільки в 2018 році День Петра і Павла припадає на четвер, у цей день посту (як у середу та п'ятницю) вже немає, то їсти і пити можна все що завгодно, не вдаючись при цьому обжерливості і пияцтва.

За давнім повір'ям, після вечері в день Петра і Павла не можна було прибирати їжу зі столу. Наші предки вважали, що ця їжа залишається для померлих родичів. А якщо це правило порушували, потрібно було йти до церкви і ставити свічку за упокій.