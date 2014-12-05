Помер режисер фільму «Республіка ШКІД»

Про це повідомляє ТАСС.

Полока зняв ігрові фільми "Капронові мережі", "Республіка ШКІД", "Інтервенція", "Один з нас", "Одного разу один", "Наше покликання", "Я - вожатий форпосту", "А чи був Каротин?", "Повернення "Броненосця", "Око за Око".

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Геннадій Полока поставив картину "Республіка ШКІД" у 1966 році за повістю Леоніда Пантелєєва і Григорія Білих, в якій головні виконали Павло Луспекаєв, Сергій Юрський та ін. Фільм приніс режисерові популярність, у 1968 р. отримав другу премію III Всесоюзного кінофестивалю "За найкращий дитячий і юнацький фільм". Картина завоювала широку популярність у часи СРСР.