Через режим Януковича Україна скотилася в рейтингу свободи Інтернету до категорії «частково вільних» країн
Міжнародна неурядова організація Freedom House через репресії режиму екс-президента України Віктора Януковича перемістила Україну в рейтингу свободи Інтернету з категорії «вільних країн» до «частково вільних», у порівнянні з минулим роком.
Про це йдеться у переданому УНІАН щорічному звіті Freedom on the Net 2014.
Згідно з рейтингом, у 2014 році Україна набрала одразу 5 негативних балів та має 33 бали зі 100 можливих, тоді як 2013 році мала 28 негативних балів.
Як зазначається у звіті «репресії Януковича стали головною причиною падіння рейтингу».
Читайте такожВлада Росії збирається відфільтрувати весь інтернет
Freedom House зазначає, що колишнє керівництво країни намагалося консолідувати у своїх руках найбільші ЗМІ.
Крім того, «за період Євромайдану понад 150 журналістів і блогерів були побиті, викрадені або вбиті», - наголошується у звіті.
«Сайти, що не погоджувалися з політикою колишнього режиму, піддавалися постійним DDoS-атакам», - додають експерти Freedom House.