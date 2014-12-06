Через режим Януковича Україна скотилася в рейтингу свободи Інтернету до категорії «частково вільних» країн



Про це йдеться у переданому УНІАН щорічному звіті Freedom on the Net 2014.

Згідно з рейтингом, у 2014 році Україна набрала одразу 5 негативних балів та має 33 бали зі 100 можливих, тоді як 2013 році мала 28 негативних балів.

Як зазначається у звіті «репресії Януковича стали головною причиною падіння рейтингу».

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Freedom House зазначає, що колишнє керівництво країни намагалося консолідувати у своїх руках найбільші ЗМІ.

Крім того, «за період Євромайдану понад 150 журналістів і блогерів були побиті, викрадені або вбиті», - наголошується у звіті.

«Сайти, що не погоджувалися з політикою колишнього режиму, піддавалися постійним DDoS-атакам», - додають експерти Freedom House.