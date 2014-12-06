Через режим Януковича Україна скотилася в рейтингу свободи Інтернету до категорії «частково вільних» країн

01:05, 06 грудня 2014
Суспільство
3 0

Міжнародна неурядова організація Freedom House через репресії режиму екс-президента України Віктора Януковича перемістила Україну в рейтингу свободи Інтернету з категорії «вільних країн» до «частково вільних», у порівнянні з минулим роком. 

/ fotokanal.com


Про це йдеться у переданому УНІАН щорічному звіті Freedom on the Net 2014.

Згідно з рейтингом, у 2014 році Україна набрала одразу 5 негативних балів та має 33 бали зі 100 можливих, тоді як 2013 році мала 28 негативних балів.

Як зазначається у звіті «репресії Януковича стали головною причиною падіння рейтингу».

Читайте такожВлада Росії збирається відфільтрувати весь інтернет

Freedom House зазначає, що колишнє керівництво країни намагалося консолідувати у своїх руках найбільші ЗМІ. 

Крім того, «за період Євромайдану понад 150 журналістів і блогерів були побиті, викрадені або вбиті», - наголошується у звіті. 

«Сайти, що не погоджувалися з політикою колишнього режиму, піддавалися постійним DDoS-атакам», - додають експерти Freedom House.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter