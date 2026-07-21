Китай відвернувся від Путіна, Казахстан, Азербайджан, Вірменія теж тихо йдуть, - Euobserver

Серед поганих новин для Путіна - подвійний удар по Кремлю з боку Комуністичної партії Китаю.

Зовнішньополітична команда російського диктатора Володимира Путіна може відчувати занепокоєння через погані новини для свого боса.

Як пише у своїй колонці оглядач Euobserver Едвард Лукас, серед поганих новин – подвійний удар по Кремлю з боку Комуністичної партії Китаю. Зокрема, вона відмовляється постачати морські силові установки для суден, необхідних для арктичного "Північного морського шляху".

А запланований газопровід "Сила Сибіру-2" обсягом 50 млрд кубометрів практично скасовано через вимоги Китаю щодо ціни на газ, яку сплачують російські споживачі: $50 за 1000 кубометрів. Це одна п’ята від того, що пропонував Кремль, при й без того значній знижці.

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Але у Китаю є й інші варіанти. Це дає йому важелі впливу, зазначив Лукас.

При цьому, як він зазначив, Росія, навпаки, втратила час та інших покупців: решта поставок трубопровідного газу до Євросоюзу припиняться у 2027 році.

Більше того, удари України по російських нафтопереробних заводах означають, що тепер Росії доведеться імпортувати нафтопродукти з Китаю: ще один козир у рукаві для Пекіна.

Інші країни також відчувають слабкість Росії й діють відповідно, зазначив оглядач.

Казахстан, Азербайджан, Вірменія

Наприклад, Казахстан нещодавно заборонив більшу частину імпорту російської пшениці.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв демонстративно підтримав Україну під час недавнього публічного виступу.

А Вірменія в односторонньому порядку просувається вперед із роботами з відновлення залізничного сполучення з Туреччиною та Азербайджаном, незважаючи на затягування з боку Росії, яка номінально керує залізницею, перерахував Лукас.

Відносини Росії та Китаю

Взимку цього року стало відомо, що Китай посилив підтримку Росії у її війні проти України за підсумками 2025 року. Цього року Китай лише посилить цю підтримку, заявили західні чиновники.

А нещодавно видання The Economist написало про те, що залежність Росії від Китаю у забезпеченні війни проти України зростає через посилення західних санкцій. Пекін формально зберігає позицію "нейтралітету", проте фактично підтримує російський військово-промисловий комплекс через постачання критично важливих товарів. Зокрема, за оцінками аналітиків, Китай забезпечує Росію широким спектром продукції подвійного призначення – від мікроелектроніки до промислового обладнання.

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