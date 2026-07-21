'Путін не знає, чого ми хочемо': Борис Джонсон назвав спосіб завершити війну в Україні

Джонсон вважає, що Дональд Трамп здатний чинити сильний тиск на Путіна і змусити його зупинитися.

Поки Захід не продемонструє Володимиру Путіну свою чітку позицію щодо України, російський диктатор не завершить війну. Про це заявив колишній британський прем’єр Борис Джонсон в інтерв’ю Sky News.

"Нам потрібно покласти цьому край. Одна з причин, через яку (війна) досі не закінчилася, полягає в тому, що Путін насправді не знає, чого ми, Захід, хочемо. Поки Путін вважатиме, що у нього є шанс зберегти невизначеність щодо України, він продовжуватиме нападати", – переконаний Джонсон.

При цьому він наголосив, що одним із способів завершити війну є вступ України в НАТО.

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"Щоб Вашингтон, Лондон, Париж – скрізь – знову заявили про те, що раніше було офіційною політикою, а саме: Україна має вступити до НАТО", – заявив політик.

Також Джонсон вважає, що саме президент США Дональд Трамп може жорстко натиснути на Путіна і змусити його зупинитися.

"Трамп може виявитися саме тією людиною, яка зможе по-справжньому натиснути на Путіна і довести справу до кінця. І немає жодних сумнівів у тому, що, коли йдеться про зовнішньополітичні ініціативи, ця людина готова піти на досить жорсткі заходи", – зазначив він, додавши, що Трамп став першим американським президентом, який застосував силу проти Ірану.

Коли закінчиться війна – прогнози

Президент США припустив, що війна в Україні може завершитися ще до закінчення його терміну повноважень у 2029 році. Також він вважає, що російський диктатор Володимир Путін готовий піти на мирну угоду.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив думку, що швидкого миру не буде, адже, з огляду на жорстку позицію Росії та Путіна, усі очікують від нього ескалації. Туск вважає, що РФ захоче продовжити цю війну щонайменше до зими.

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