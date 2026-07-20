У США створили автономний дрон, який зможе нести до 10 ракет Hellfire

Багато рішень, які компанія Anduril розробила та впровадила у безпілотник Thunder, ґрунтуються на уроках, винесених із досвіду бойових дій в Україні.

Американська військово-промислова компанія Anduril та авіабудівна компанія Archer представили новий важкий безпілотник Thunder. Він літатиме поруч із вертольотами Apache та майбутнім парком вертольотів Cheyenne, пише Breaking Defense.

Президент Anduril Кріс Броуз розповів журналістам, що розробка Thunder тривала близько трьох років і являє собою повністю автономний озброєний розвідувальний конвертоплан, створений з урахуванням досвіду, отриманого під час розробки літака компанії з фіксованим крилом YFQ-44A Fury.

"У рамках цієї роботи протягом останніх кількох років ми також приділяли особливу увагу тому, щоб ретельно проаналізувати, як ці аналогічні принципи та пов’язані з ними технології можуть реально змінити маневрену війну", – сказав Броуз.

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Президент Anduril зазначив, що багато рішень, які компанія розробила та впровадила в безпілотник Thunder, ґрунтуються на уроках, винесених із досвіду бойових дій в Україні.

У виданні додали, що Thunder є безпілотним літальним апаратом вертикального зльоту та посадки (VTOL). Ця модель також матиме комерційну версію.

Старший віце-президент з програм та інжинірингу в Anduril Шейн Арнотт заявив журналістам, що Thunder матиме дальність польоту та швидкість, порівнянні з вертольотом Cheyenne. За його словами, вантажопідйомність дрона буде порівнянна з вертольотом Apache.

Арнотт додав, що нова платформа буде оснащена ракетами та ракетними снарядами з боків корпусу, а в носовій частині будуть розміщені засоби протидії дронам. За його словами, основне корисне навантаження можна налаштувати безліччю різних способів. Він може нести до 10 ракет Hellfire, 16 повітряних бойових одиниць і 76 реактивних снарядів.

Крім того, Арнотт зазначив, що дрон можна розібрати та зберігати в контейнері стандарту ISO, що дозволяє транспортувати його суходолом, морем, повітрям та залізницею. Він додав, що це гібридно-електрична платформа, що дозволяє оснащувати дрон різними силовими установками.

Міноборони дозволило використовувати в ЗСУ новий дрон-перехоплювач

Раніше Міністерство оборони України повідомило, що до використання Збройними силами України допущено дрон-перехоплювач "Циклоп". Серед його характеристик Міноборони відзначило високу маневреність, точне та плавне пілотування на різних швидкостях, високі тактико-технічні характеристики.

БПАК "Циклоп" було розроблено на українському підприємстві, яке має досвід виготовлення зразків озброєння та військової техніки спеціально для виконання завдань в умовах сучасної війни високої інтенсивності.

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