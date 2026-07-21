Росія атакувала ТРЦ та багатоповерхівку в Сумах: серед постраждалих є діти

Двоє дорослих та четверо дітей постраждали в результаті удару російського реактивного БпЛА біля багатоповерхівки у Сумах.

В понеділок, 20 липня, близько 21:00 в Зарічному районі міста зафіксовано влучання поблизу житлового багатоквартирного будинку, повідомив в Telegram-каналі начальник Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

За його даними, двоє дорослих та четверо дітей постраждали в результаті удару російського реактивного БпЛА біля багатоповерхівки у Сумах.

"У лікарнях медичну допомогу надають пораненим 8-річному хлопчику та 16-річній дівчині. Ушкодження не важкі", - написав Григоров.

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Він додав, що іншим постраждалим було надано медичну допомогу без госпіталізації.

Начальник Сумської ОВА зазначив, що ворог на цьому не зупинився й продовжив атаки на місто. В цьому районі Сум пролунало ще два удари, внаслідок одного з них виникла масштабна пожежа на території торговельного центру.

"Усі влучання – по цивільних об’єктах. Росіяни свідомо били по території, де розташовані житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - наголосив він.

Григоров поділився, що через те, що ворожі безпілотники продовжують перебувати над місцем удару, створюючи пряму загрозу для рятувальників та інших служб, ліквідація наслідків удару ускладнена.

"Масштаби руйнувань значні. Але найцінніше – людські життя. Саме їх маємо насамперед уберегти", - наголосив він.

Наслідки нещодавніх атак РФ по Одещині

Раніше УНІАН повідомляв, що армія РФ знов атакувала Одесу та Одеську область ракетами. Зокрема, в обласному центрі сталося влучання в інфраструктуру, відомо про кількох загиблих та поранених. Начальник Одеської міської адміністрації Сергій Лисак повідомив про трьох загиблих та трьох постраждалих. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що окупанти атакували цивільне підприємство. Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба уточнила УНІАН, що постраждало 7 цивільних, серед яких – неповнолітній.

Також ми писали, що в пресслужбі Одеської обласної прокуратури розповіли, що найдено чотирьох загиблих моряків із турецького цивільного судна GOLDEN LEO, по якому 19 липня Росія нанесла три ракетні удари. Таким чином, кількість загиблих зросла до 10 осіб - 9 членів іноземного екіпажу та український лоцман. В прокуратурі додали, що травмовано ще семеро людей. Серед загиблих - іноземні моряки віком від 19 до 53 років, також загинув 66-річний український лоцман.

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