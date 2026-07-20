Енергетиці загрожує чергова найважча зима: Чмут порадив містянам виїжджати у село

На його думку, Росія накопичує засоби для ударів по енергетиці.

Зима 2026-2027 років може стати найгіршою для українців, бо ми все ще не можемо протистояти російській балістиці. До того ж ворог накопичує реактивні дрони, які складно збивати. Про це в інтерв’ю проєкту журналіста Романа Кравця "Дивись" розповів керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Хоч ми так кожен рік кажемо, але ця зима може бути найгіршою", - зазначив він.

За його словами, дотепер найважчою була зима 2025-2026 років: "Все могло розсипатися буквально одним ударом, однією ракетою, одним влучанням. Бог за нас, тому обійшлося".

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Він сказав, що мільйони людей жахливо пережили зиму. Багато хто був без світла та, відповідно, без води та тепла.

"З перевантаженням системи Міноборони, з цим конфліктом зі Збройними силами, з фокусом уваги не на війну, а на політику, ми не підготуємося належним чином. Ми все ще не можемо якісно протистояти російській балістиці. Вони накопичують реактивні дрони, проти яких "дронопад" не працює. Очевидно, енергетика не будується, не захищається, не відновлюється за пів року чи за рік, це довгий процес", - сказав Чмут.

За його словами, за таких умов кожен має зважити уже зараз, в липні, де він буде взимку. Припустив, що декому варто подумати про виїзд з міста в село чи райцентр або навіть за кордон.

Загрози для енергетики

Як повідомляв УНІАН, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначав, що, якщо РФ збереже нинішню тактику й узимку концентруватиме більшість масованих ударів на Києві, то захистити енергетичну інфраструктуру столиці буде вкрай складно.

За словами Омельченка, до підготовки мають долучитися не лише міська, а й центральна влада та великі державні компанії, адже в Києві зосереджені ключові органи управління й об’єкти критичної інфраструктури. До такого сценарію потрібно готуватися вже зараз.

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