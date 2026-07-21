Британія отримала нового міністра оборони: у своїй першій заяві він згадав Україну

Стрітінг пообіцяв і надалі підтримувати Україну разом з іншими союзниками.

Стало відомо ім'я нового міністра оборони Великої Британії. Цю посаду в уряді під керівництвом Енді Бернема обійняв колишній міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг, пише Sky News.

Стрітінг замінив на цій посаді колишнього офіцера армії Дена Джарвіса, який обійняв цю посаду минулого місяця після відставки Джона Хілі.

У першій заяві після призначення на посаду Стрітінг пообіцяв, що забезпечить збройні сили країни необхідними ресурсами.

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Він також пообіцяв і надалі підтримувати Україну разом з іншими союзниками.

"Забезпечення безпеки нашої країни – першочерговий обов’язок уряду. Для мене велика честь обійняти посаду міністра оборони. Ми забезпечимо наші збройні сили необхідними ресурсами і будемо твердо стояти пліч-о-пліч з нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною", – заявив він.

Новий уряд Великої Британії – новини

20 липня Енді Бернем офіційно вступив на посаду прем’єр-міністра Великої Британії. У своїй першій промові з Даунінг-стріт він заявив, що насамперед зателефонує президентам України та США Володимиру Зеленському й Дональду Трампу.

Раніше Бернем пообіцяв продовжувати підтримку України на тому ж рівні, що й його попередник – Кір Стармер. Він наголосив, що його зовнішньополітичними пріоритетами на посаді глави уряду будуть підвищення національної безпеки Британії, зміцнення діючих альянсів, розширення співпраці з Європою, а також підтримка України у війні з Росією.

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