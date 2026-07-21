'Я не пропагандистка': до України приїхала блогерка, яка впливає на рішення Трампа

Лумер вважається важливою фігурою у питаннях найму та звільнення співробітників адміністрації Трампа.

До Києва приїхала відома американська блогерка з оточення Дональда Трампа Лора Лумер. Вона заявила, що перебувала під впливом російської пропаганди, а тепер хоче "розкрити правду" про Україну.

На своїй сторінці в X Лумер опублікувала відео прибуття в Україну, а також написала: "Я не в Росії, бо я не пропагандистка". Цілком можливо, що це натяк на американську блогерку Кендіс Оуенс, яка раніше відвідувала Санкт-Петербург для участі в економічному форумі.

Лумер також визнала, що говорила неприємні речі про Україну та президента Володимира Зеленського, оскільки перебувала під впливом російської пропаганди.

Відео дня

"Я дійсно говорила ці речі про Україну та Зеленського, і я не видаляю свої дописи, бо зрозуміла, що була неправа. Я жила в інформаційній бульбашці, і російські ЗМІ в соціальних мережах нав’язували мені цю інформацію. Тому я приїхала в Україну, щоб побачити країну на власні очі", – написала вона.

Лумер додала, що, якщо не знайде доказів російської пропаганди, то розповість про це, щоб і інші "змогли прозріти".

Блогерка також розповіла, що вже першого дня вона побачила фотографії вбитих священиків у Бучі, яких вбила Росія, а також відвідала братську могилу, куди було поховано тіла вбитих християн після того, як Росія "направила сили з Чечні для масового вбивства мирних жителів".

Вона також розмовляла з чиновниками, які займаються звільненням військовополонених, і вони показали їй фотографії "українських військовополонених, яким росіяни нанесли на лоб свастики".

"Хто тут нацисти? Мене роками обманювали. Я зрозуміла, що Україна і Зеленський – аж ніяк не виправдовують джихад. Це Росія і Путін! Я помилялася! Я мушу виправити ситуацію. Росія дуже добре вміє вести інформаційну війну", – заявила Лумер.

Вона додала, що сподівається на те, що її підписники стежитимуть за її репортажами з України й усвідомлять правду, яку вона намагається до них донести.

"Я закликаю всіх прихильників MAGA переглянути свої колишні погляди на Росію", – підкреслила Лумер.

Хто така Лора Лумер

Лора Лумер – праворадикальна політична активістка, яка поширювала теорії змови та використовувала висловлювання, що розпалюють ненависть, згодом стала центральною фігурою у питаннях найму та звільнення співробітників адміністрації Трампа.

Під час другого президентського терміну Дональда Трампа Лумер використовувала свою платформу в соціальних мережах для закликів до звільнення чиновників, яких вона вважає недостатньо лояльними до Трампа. На початку квітня 2025 року з’явилися повідомлення про те, що Лумер вплинула на президента Трампа, щоб той звільнив кількох чиновників з питань національної безпеки через її підозри в їхній нелояльності до нього.

Світові зірки про російську пропаганду

Раніше голлівудський актор Річард Гір різко розкритикував російську пропаганду, заявивши, що Кремль намагається переписати історію, щоб виправдати власну агресію.

"Щоб мати хоч якусь легітимність, ви мусите переписати історію. Путін явно це робить, кажучи: "Ніколи не існувала Україна, ніколи не існувала українська мова, ніколи не існувала українська культура. Усе це повністю вигадано". Ну, це неправда", – сказав Гір.

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